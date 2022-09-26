Тільки один "холостяк" одружився з переможницею шоу.

Перший сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" вийшов ще в далекому 2011 році. Головні герої проекту - бізнесмени, лікарі, пілоти, хореографи - намагалися знайти своє кохання. Попри те, що у фіналі шоу кожен з них вибрав собі супутницю і вручив їй обручку, тільки одному з них вдалося створити міцну сім'ю з переможницею шоу.

Сьогодні УНІАН розповість, як склалася доля всіх головних героїв шоу "Холостяк".

Максим Чмерковський

Хореограф Максим Чмерковський у фіналі проекту вибрав Олександру Шульгіну. Ось тільки не судилося їм бути разом. Практично одразу після фіналу Макс повернувся в Америку, де будував свою кар'єру. Там же він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, в шлюбі з якою у нього народилися прекрасні дітки. Втім, нещодавно він повертався в Україну і навіть був суддею танцювального проекту "Танці з зірками".

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Френсіс Романов

Британський принц, професійний фотограф Френсіс Романов став головним героєм другого сезону шоу. Про такого чоловіка мріяла кожна дівчина, але вибороти перемогу за його серце вдалося дівчині із Запоріжжя Олені. Їхній роман тривав лише півроку. Потім Френсіс повернувся на батьківщину і, ймовірно, вже забув про свою попелюшку. На даний момент про Романова нічого не чути, він не веде публічне життя.

Андрій Іскорнєв

Пластичний хірург Андрій Іскорнєв наробив шуму на проекті "Холостяк". У фіналі за його серце боролися дві дівчини - Яна і Аня. Хоч він і вибрав милу Аню, але стосунки з нею у нього довго не тривали. А на пост-шоу "Як вийти заміж" і зовсім стало відомо, що на проекті у нього був секс з Яною, під час якого вона завагітніла. Але у дівчини стався викидень. Крім того, на проекті була ще одна дівчина Ірина, яка підтримувала головного героя. Після всіх цих подій Іскорнєв вирішив, що саме Ірина - його доля, але і ці стосунки не склалися. Пара недовго разом жила, але Іскорнєв вирішив і її кинути заради своєї студентської любові.

Костянтин Євтушенко

Це був перший холостяк, який жодного разу не цілувався з жодною учасницею проекту. У фіналі він вибрав Аню Селюкову, але після шоу він зізнався, що весь цей час зустрічався зі спортсменкою Наталією Добринською. Після проекту пара знову возз'єдналася, вони одружилися і Наталя народила йому сина, а через кілька років і дочку.

Сергій Мельник

Футболіст Сергій Мельник на "Холостяку" вибрав Марину, з якою зустрічався кілька місяців. Потім пара розлучилася, але красень не залишився без жіночої уваги. Йому навіть приписували роман з гімнасткою Ганною Різатдіновою. Мельник часто з'являється в компанії красивих дівчат, але чи зайняте його серце зараз - невідомо.

Іраклі Макацарія

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія вирішив будувати стосунки з Альоною Лесик. Разом вони були аж дев'ять місяців. Але пара розлучилася через те, що Іраклі перестав цікавитися життям Альони. Нещодавно головний герой проекту "Холостяк" одружився з молодою грузинкою Лізою Чічуа. Закохані зіграли розкішне весілля з усіма традиціями.

Дмитро Черкасов

Плавець Дмитро Черкасов на проекті закохався в Ліду Немченко, але дівчина розбила його серце. Прийшовши до тями, Черкасов в інтернеті познайомився з дівчиною Олександрою, на якій потім і одружився. За словами дружини Черкасова, вона перша йому написала. Вона зазначила, що боялася говорити йому про те, що у неї є син від першого шлюбу, бо знала ставлення Діми до цього. Але вже на першому побаченні вона зважилася зізнатися йому. Звичайно, вона переживала і розуміла, що це може бути їхня остання зустріч. Але ні. У долі на них були свої плани. Зараз вони щасливі в шлюбі, і навіть виховують спільну дитину.

Рожден Анусі

Творчий Рожден Анусі у фіналі шоу вибрав Іванну, але одразу після завершення проекту пара розлучилася. На даний момент достовірно невідомо, чи є у Рождена дівчина, але ось Іванна вийшла заміж.

Нікіта Добринін

Телеведучий Нікіта Добринін став першим за всі сезони холостяком, якому вдалося побудувати міцний шлюб з переможницею шоу. У фіналі він вибрав Дашу Квіткову. Практично одразу після проекту вони з'їхалися, а незабаром зіграли пишне весілля. Зараз вони виховують сина Лева, багато подорожують і насолоджуються життям один з одним.

Макс Михайлюк

Пілот Макс Михайлюк вибрав Дашу Ульянову. Але на пост-шоу "Як вийти заміж" дівчина розповіла, що не змогла пробачити коханому зраду. Виявляється, що на проекті Макс переспав з іншою дівчиною. Пізніше Михайлюк познайомився з моделлю Дашею. Їм було добре разом, тому незабаром вони почали разом жити. Так, Даша завагітніла дівчинкою, але офіційно одружуватися Макс не наважувався. І тільки після виписки коханої з пологового будинку, при оформленні документів на дитину, він таємно затягнув її в РАГС для розпису.

Михайло Заливако

Бізнесмен Михайло Заливако у фіналі шоу вручив заповітну обручку Ганні Богдан, екс-дружині Андрія Богдана. Пара довгий час була разом, але таки розлучилася. Як зізналася сама Анна, рішення про розставання прийняла саме вона, попри їхню красиву історію кохання. Вона важко переживала їхній розрив. При цьому сам Михайло ніяк його не коментував. Зараз він веде інформаційну війну в своїх соціальних мережах.

Раніше УНІАН повідомляв, як склалася доля переможниць всіх сезонів шоу "Холостяк".

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