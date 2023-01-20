В ефірі пост-шоу вони назвали причину свого розставання.

У фіналі романтичного реаліті-шоу "Холостяк" головний герой Алекс Топольський зізнався у своїх почуттях моделі Каті Лозовицькій. Він вручив їй обручку і сказав, що в його серці звучить її ім'я. Дівчина відповіла йому взаємністю.

Однак незабаром після фіналу проекту пара розлучилася. У пост-шоу Катя розповіла, що це рішення вони ухвалили до повномасштабної війни.

"У нас виявилися різні погляди на стосунки. У мене були якісь очікування від чоловіка - турбота, ініціативність, залицяння, але в наших стосунках я цього не побачила. Мені стало некомфортно", - сказала Катя.

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Алекс зазначив, що йому не вистачало енергії і пристрасті.

"Катю, всі моменти, які у нас були, я згадую з ніжністю. Ми все обговорили, з'ясували, і прийшли до висновку, що немає розвитку стосунків, який міг би бути", - додав Топольський.

Він уточнив, що в його думках була Саша Мудра. Алекс дивився епізоди з нею, і вони його "чіпляли". За його словами, це була одна з причин його розлучення з Катею.

Життя після проекту - Топольський намагався повернути Мудру

Незважаючи на те, що у фіналі шоу Топольський вибрав Катю, пізніше він спробував відновити спілкування з іншою фіналісткою проекту Сашею Мудрою. Як розповіла дівчина в інтерв'ю УНІАН, Алекс писав їй, говорив, що зробив неправильний вибір.

"Він писав, що зі мною у нього була хімія, а Катю він вибрав тому, що вона з хорошої сім'ї", - сказала Мудра.

Однак дівчина відмовилася відновлювати спілкування з "холостяком" і навіть заблокувала його у всіх соцмережах. Після цього між ними розгорівся скандал. Алекс кілька разів спробував публічно "вколоти" Мудру, вона йому відповідала.

"Прикро, що за образом принца весь цей час ховалася порожнеча. Жалюгідне видовище", - додала дівчина.

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