Він намагається "вколоти" учасницю проекту в соцмережах.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" у фіналі вибрав модель Катю Лозовицьку, а фаворитці Саші Мудрій сказав, що відпускає її. Однак на цьому їхня історія не закінчилася.

Як написала Саша в інста-сторіз, Алекс намагався відновити з нею спілкування. Дівчина відмовила йому і заблокувала у всіх соцмережах, проте зараз він всіляко намагається "вколоти" її.

Так, на своїй сторінці в Instagram він виставив сторіз, які показують Мудру з лицемірного боку. Днями він розповів, що на Балі на нього напала зграя диких собак, а пізніше натякнув, на те, що таким чином йому вирішила помститися саме Саша.

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"Сашо, я все розумію. Образилася, бо зачепив его, тепер статус безробітної складно буде підтримувати. Але всьому є межа. Активувати свої балійські зв'язки, щоб зі мною так жорстоко розправитися - це вже перебір", - написав Алекс.

Також він додав сторіз, де Саша нібито відповідає на питання шанувальників, які у неї були думки, коли "холостяк" вибрав не її. На картинці зображена дівчина і дві корови. І нібито Саша, вказуючи на одну з корів, каже: "Не ту ти вибрав".

Реакція Саші не змусила на себе довго чекати. Вона запитала у Топольського, як же він був у неї закоханий, що досі не може її забути. І додала, що Алекс зараз пише іншим учасницям шоу, щоб ті попросили її записати з ним інтерв'ю, щоб хайпанути.

"Прикро, що за образом принца весь цей час ховалася порожнеча. Жалюгідне видовище", - додала Мудра.

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" розповіла про стосунки з Топольським.

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