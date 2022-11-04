12-й сезон романтичного шоу стартував 28 жовтня. Глядачі вже озвучують свої здогадки щодо ймовірної переможниці.

4 листопада на екрани виходить другий епізод 12 сезону романтичного шоу "Холостяк". Оскільки головний герой Алекс Топольський живе в США, ймовірну переможницю проекту можна вирахувати по тому, хто зараз живе в Америці, пише 24 канал.

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Настя з Одеси

Нутриціолог і мама двох дітей зараз знаходиться в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Туди вона вирушила в березні. Раніше дівчина розповідала, що їй кілька разів відмовляли у візі, проте зараз все вийшло.

Раніше в stories дівчина поділилася:

"4 відмови за студентською та туристичною візами. Розбиті мрії вчитися в NYFA. Стосунки, які не витримали відстані. І ще купа всього, що було так дбайливо поховано з цими чотирма відмовами, і зараз я тут. Як і мріяла, всією сім'єю я в США. Але мені боляче".

Саша з Харкова

25-річна харків'янка, яка займається по життю спортом, духовним розвитком і медитаціями, також часто постить у своєму блозі фотографії з Америки. Цікаво, що багато глядачів саме її обрали фавориткою проекту.

Ось що Саша розповідала в Instagram-stories:

"Жити в Америці завжди було моєю мрією, з підліткового віку я вважала себе американізованою. Двічі подавалася на туристичну візу, двічі відмовляли... Я перетнула кордон в Тіхуані, отримала пароль і тепер можу бути тут деякий час. Зараз займаюся всіма документами, щоб отримати посвідку на проживання".

Марина з Харківської області

Б'юті-косметолог повідомила своїм підписникам, що зараз живе в Лос-Анджелесі:

"Привіт всім! Я рада повідомити, що зараз працюю в Лос-Анджелесі. Будь-які ін'єкції для вашої краси".

Там дівчина перебуває з травня цього року.

Вікторія з Києва

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка живе в Майамі - там же, де і Топольський. Ось що вона сама розповідала в своєму блозі в серпні:

"Тільки зараз потроху приходить усвідомлення, що я не просто турист, а що дійсно живу в іншій країні. Чи подобається мені життя в Маямі? Швидше ні, ніж так. Я пам'ятаю майже два роки, проведених в Нью-Йорку, і як я не хотіла повертатися в Україну. Зараз все навпаки, не було ще й дня, щоб я не думала про повернення до рідного Києва".

Нагадаємо, в мережі розсекретили переможницю "Холостяка-12".

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