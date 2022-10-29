Попри те, що тільки 28 жовтня вийшов перший випуск нового сезону, в соцмережах вже з'ясували, кого ж Топольський обере у фіналі.

28 жовтня на телеканалі СТБ показали перший епізод 12 сезону шоу "Холостяк". Прем'єру проекту переносили двічі. Перший раз через війну, другий - з "виробничих причин".

Тому глядачі з нетерпінням чекали на нову романтичну історію. Не встигли вони обрати своїх фаворитів, як в мережі "спалили" переможницю.

Нею, ймовірно, виявиться Саша - 25-річна харків'янка, яка займається спортом, духовним розвитком і медитаціями. Користувачі з'ясували, що саме вона отримає кільце у фіналі проекту.

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Як виявилося, дівчина останнім часом живе в Майамі, де і головний герой проекту Олександр Топольський. Підтвердженням тому стали знімки в Instagram, де Саша вирішила позначити свою геолокацію.

До слова, саме її дуже багато глядачів обрали в якості своєї фаворитки. Такий висновок можна зробити за численними коментарями під її публікацією.

Нагадаємо,"Холостяк" Алекс Топольський після першого випуску заговорив про кохання.

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