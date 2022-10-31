Аделіна Делі натякнула, що не все, що показують по телевізору, - правда.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Аделіна Делі відповіла шанувальникам, чи знімали проект за сценарієм або там все ж реально побудувати стосунки.

Один з шанувальників поставив Аделіні питання в інста-сторіз: "Холостяк - це ж підстава. Як можна показувати почуття, коли навколо камери?".

Дівчина відповіла, що кожен приходить на проект зі своєю метою, тому не варто вірити всьому, що показують по телевізору.

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"Кожна дівчина приходить туди зі своєю метою, а вузьколобі люди вірять. Чоловіки, можливо, справді шукають кохання. Але це точно не про мій сезон", – написала Аделіна.

Варто відзначити, що Аделіна Делі вже не перший раз бере участь в телевізійних проектах. Раніше вона виступала в парі з футболістом і екс-"холостяком" Сергієм Мельником на шоу "Танці з зірками".

Також Делі відома як танцівниця балету української співачки Насті Каменських.

Холостяк 2022: як пройшла перша вечірка

Знайомство дівчат з Алексом відбулося в звичному форматі першої вечірки. Головний герой зустрічав їх на розкішній локації, де встиг трохи поспілкуватися з кожною з них. Дівчата вже за традицією коротко розповіли про себе і вручили Топольському приємні подарунки, але і він не залишив красунь без уваги. Він подарував дівчатам браслети і зробив кілька сюрпризів.

Церемонія троянд пройшла дуже хвилююче. "Холостяк" залишив у проекті аж 22 дівчини, хоча в попередніх сезонах після першої вечірки залишалося тільки 15. Серед тих, хто отримали троянду є і Аделіна Делі.

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