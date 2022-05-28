Дуже багато телеглядачів чекають виходу нового сезону проекту "Холостяк". Інші вважають, що наразі розважальні шоу не на часі.

Ще до початку війни було відзнято новий сезон романтичного проекту "Холостяк", та досі не відбулася його прем'єра. Ведучий шоу Григорій Решетник зізнався, чому шоу не запускають.

Як він заявив під час проекту "Як ти?", новий сезон "Холостяка" знято, як і раніше, - там немає військових, а дівчата змагаються за серце красеня, українця, який переїхав до Америки.

"Зараз багато хто мені пише, щоб запускали проект. Це дасть новий поштовх, таку територію кохання. Але багато людей кажуть, не на часі - зараз тільки мова про війну, про війну. Не на часі розважальні шоу", - пояснив дилему Решетник.

Тож Григорій запитав у героїні першого випуску "Як ти?" Злати Огнєвіч, колишньої "холостячки", чи можна зараз випускати шоу "Холостяк".

"Якщо ви випустите, то маєте бути готовими до того, що виллється багато хейту. А з іншого боку, багато шанувальників зрадіють цій новині, що є щось світле, про кохання... Я б випускала не зараз, але через деякий час я би приймала це рішення. Але точно треба випускати", - сказала знаменитість.

На що Решетник сказав, що у нього є бажання зняти "Холостяка" й "Холостячку" з військовослужбовцями, з тероборонівцями. "Одразу перемога, ми обов'язково це реалізуємо", - каже ведучий.

Нагадаємо, перший випуск "Холостяка" у 2022 році глядачі мали побачити 4 березня о 19:00 на СТБ.

Що відомо про нового "холостяка"

Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змити кілька міст і видів діяльності. Зараз "холостяк" живе в Маямі та займається нерухомістю.

"Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - розповідає Алекс.

У мережі розгорілися палкі дискусії з приводу зовнішності Алекса Топольського: одним вона подобається, інші ж її критикують. УНІАН зібрав найгарячіші фото нового "холостяка".