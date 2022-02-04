Глядачів інтригують новими правилами на проекті "Холостяк".

Названо дату довгоочікуваної прем'єри найромантичнішого шоу країни "Холостяк". Героєм нового сезону став 32-річний Алекс Топольський.

Так, перший випуск "Холостяка" у 2022 році глядачі побачать 4 березня о 19:00 на СТБ. Про це повідомили у прес-службі каналу.

Традиційно знайомство "холостяка" з учасницями відбудеться у форматі першої вечірки. Проте не обійдеться без сюрпризів та навіть нових правил, які встановлюватиме сам Алекс.

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Що відомо про нового "холостяка"

Алекс Топольський побудував успішний бізнес в Америці, але народився і виріс у Львові. Йому довелося змити кілька міст і видів діяльності. Зараз "холостяк" живе в Маямі та займається нерухомістю.

"Мені важливо, щоб у парі були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - розповідає Алекс.

Як повідомляв УНІАН, зйомки шоу "Холостяк" вже завершилися. Ведучий - Григорій Решетник.

У мережі розгорілися палкі дискусії з приводу зовнішності Алекса Топольського: одним вона подобається, інші ж її критикують. УНІАН зібрав найгарячіші фото нового "холостяка".