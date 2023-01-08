Під час нього глядачі дізнаються нові цікаві факти про життя дівчат-претенденток на серце Алекса Топольського.

Усі глядачі "Холостяка-12" з нетерпінням чекають на фінал проекту, а ще більше - на пост-шоу. Під час останнього стане відомо, чи залишився Алекс Топольський зі своєю обраницею.

Як повідомив у своїх "історіях" в Instagram головний герой романтичного реаліті, пост-шоу "Холостяка" вийде 20 січня 2023 року на СТБ:

"І якщо хтось пропустив цю новину, то буду радий вам повідомити: 20 січня на СТБ вийде пост-шоу".

"Холостяк" додав, що у шанувальників шоу буде можливість ще більше дізнатися і про нього самого, й про дівчат. Тож Топольський закликав фанатів звільнити цей вечір та провести "зустріч" з претендентками на його серце та з ним.

Хто пройшов до фіналу шоу "Холостяк-12"

Вже найближчої п'ятниці, 13-го січня, стане відомо, хто переміг у шоу "Холостяк-12". Алекс Топольський познайомить обох дівчат - Катю Лозовицьку та Сашу Мудру - зі своєю мамою. Після цього вони вирушать на острів Мадейра, де проведуть незабутній час. А пізніше "холостяк" зробить свій вибір та вручить обручку одній з фіналісток проекту.

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