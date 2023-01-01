Дівчина назвала дівчат-учасниць проекту "кумедними", адже вона все одно залишиться в шоу.

Фаворитка головного героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського Саша Мудра відповіла усім учасницям реаліті, які бажають, щоб вона залишила проект.

"Які ж ці дівчатка кумедні, все чекають, коли я піду, а я все залишаюся та залишаюся. І як їм пояснити, що чоловікам байдуже на жіночі сварки? Сподіваюся, що життя пояснить", - написала вона у своєму Instagram.

Олександра написала, що вона дуже рада, що це був останній тиждень на шоу, коли дівчата-учасниці разом. "Наступний тиждень буде для мене дуже напруженим і водночас зворушливим та глибоким", - додала Мудра.

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Нагадаємо, наступного тижня учасниці "Холостяка" познайомлять своїх батьків з Алексом. Тому Саша написала, що їй не хочеться розчарувати Топольського. "Тож побачимо, чим саме закінчіться для мене наступна церемонія", - підсумувала вона.

Як минув 10 випуск шоу "Холостяк-12"

Нагадаємо, минулого випуску шоу "Холостяк" залишила Юля "Медуза". Алекс Топольський залишив її без троянди й аргументував це тим, що вони - зовсім різні люди, у них не співпадають інтереси.

Також у 10-му випуску романтичного реаліті "холостяк" провів індивідуальні побачення з кожною з дівчат. Власне, після зустрічі з Юлею у нього закралися сумніви, чи потрібно продовжувати з нею стосунки надалі.

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