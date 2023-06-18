Судді були у захваті від танцюриста.

Український хореограф Олександр Лещенко, який переміг у третьому сезоні шоу "Танцюю для тебе" на 1+1, підкорив журі легендарного проекту America's Got Talent. Він представив неймовірний 4D-номер з голографією та отримав чотири "Так".

Лещенко вийшов на сцену разом зі своєю дружиною. Коли журі почули, що вони з України, вони не змогли приховати емоцій. Судді та усі глядачі підтримали хореографа, його дружина навіть не очікувала на таку реакцію та ледь стримувала сльози.

"Якщо чесно сказати, то не очікували саме на таку реакцію. Номер вже існував як такий, і ти вже розумієш реакцію глядача, як його сприймають. Ну і ти собі думав приблизно, що ми маємо представити гідно країну, ми маємо пройти, є віра в себе... Але от саме на цю реакцію ми взагалі не очікували, тому що всім настільки сподобалося, настільки це була така справжня жива реакція і від членів журі, і від людей. Я отримую тисячі повідомлень кожного дня, це просто дурдом, я вам чесно кажу. Мені дуже приємно", - розповів Лещенко ведучим "Сніданку з 1+1".

За словами хореографа, на відео з його виступом показали не усю реакцію людей. Глядачі аплодували 2 хвилини, коли дізналися, що на сцені стоїть українець.

"Номер вже існує достатньо довго, але я дуже радий що саме зараз ми поїхали з цим номером до Америки. У наші часи, коли треба говорити будь-яким чином про Україну, нагадувати і творчістю, і тілом, і словом... Ми приїхали і люди дійсно зацінили", - додав Лещенко.

Нині він та його команда готуються до нових виступів. Лещенко зазначив, що не хоче розкривати деталей, втім обіцяє дивувати глядачів й надалі.

"Я можу сказати одним словом - це буде чуттєво", - додав танцюрист.

Олександр Лещенко на America's Got Talent - "розривний" виступ

Хто такий Олександр Лещенко

Танцюристу 34 роки, він народився в Олександрії. Лещенко займається спортом з дитинства, в 11 років він захопився танцями. У 14 років він став працювати у балеті "Тодес", а після цього Лещенко очолив танцювальний колектив "Форсайт".

Хореограф брав участь у багатьох українських шоу, зокрема, у "Танцюють всі", "Танцюю для тебе", "Майданс" та інші. У 2013 Лещенко одружився з Ліною Верес, яка заснувала "Форсайт".

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