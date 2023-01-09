Марина, яка покинула шоу в минулому випуску, зробила пост про дружбу з фавориткою Алекса Топольського Сашею Мудрою.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Марина, яка покинула проект в минулому випуску, зробила пост про дружбу з Сашею Мудрою. Протягом усіх випусків глядачі бачили, що Мудра - володарка непростого характеру, тому приятелів серед конкуренток у неї не було. Але ось з Мариною вона була в нормальних стосунках. Як з'ясувалося, після проекту дружба дівчат продовжилася.

"Саша - це воїн від природи... Мені подобалося, що вона прямолінійна! Якщо щось не подобається - довго тримати в собі не буде. Так, на проекті все-таки і мій стрижень характеру виступив у сутичці за "своє". Я стала сваритися, і вийшло що вийшло. Але все-таки стільки класних моментів на проекті було. Разом засинали, прокидалися, плакали, сміялися. І все ж жодна особиста таємниця не вийшла за рамки нашої дружби під час сварки. І це показник", - написала Марина у своїй публікації.

Проілюструвала вона ці слова їхніми з Сашею спільними знімками.

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Також Марина ненароком видала, що Саша не стала переможницею проекту. Вона написала, що після повномасштабного вторгнення Мудра була одна і їй самотужки довелося тікати від війни.

"Я не витримала, коли побачила, що Саша в поїзді одна, коли почалася війна... Я написала їй. І я рада, що ми продовжили нашу дружбу. Зараз ми разом в Америці. Санта-Барбара, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Гаваї. Ми поділяємо стільки моментів разом! І підтримуємо один одного в іншій країні. Дуже люблю цю милу людину", - додала Марина.

Реакція соцмереж

"Марина, це Ви добра, і в цій "хвойді" бачите хороше. Не може адекватна людина бути настільки токсичною, як ця.."

"Готувати вівсянку по черзі? Саша готує? Вразили"

"Чому думаю, що Саша відпочиває з вами за ваші ж кошти? Або вона через рік після проекту сколотила капітал?"

"Дівчата, не в образу, але я в таку дружбу не вірю. При першій же серйозній ситуації в житті Саша себе проявить так, як і проявлялася на проекті"

"Це означає, що Саша і холостяк не разом. Тобто він не обрав її у фіналі, а якщо обрав, то вони все ж розірвали стосунки. Ви трохи видали таємницю проекту заздалегідь"

"Вже цікаво, а чи не станеться так, що холостяк в кінцевому підсумку виявиться нетрадиційної орієнтації і згодом дізнаємося, що в Америці у нього вже є хлопець?"

Нагадаємо, фінал шоу "Холостяк" відбудеться в п'ятницю, 13 січня. Обирати Алекс Топольський буде між двома дівчатами - Сашею Мудрою та Катериною Лозовіцькою.

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