Фінал міжнародного пісенного конкурса проведуть 13 травня у Ліверпулі від імені України.

13 травня 2023 року в Ліверпулі від імені України відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення. Зараз стало відомо, хто з українських зірок вийде на цю сцену. Як повідомило Суспільне, в рамках 67-го пісенного конкурсу в Великій Британії виступатимуть Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

"Ми чекали на наш виступ у Ліверпулі відтоді, як минулого року його оголосили містом проведення конкурсу. Це місто з всесвітньо відомою музичною спадщиною, і ми щасливі, що нарешті можемо оголосити, якою честю для нас буде виступити там. Хоча ми засмучені, що не змогли привезти Євробачення до нашої країни, ми вдячні Великій Британії за те, що вона приймає цей конкурс від нашого імені. Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна", - сказали представники гурту Kalush Orchestra, який отримав перемогу на Євробаченні минулого року.

Зазначимо, що представить нашу країну в якості конкурсанта гурт TVORCHI, якого було обрано в грудні 2022 року на Нацвідборі. Їхня конкурсна композиція має назву "Heart of Steel".

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Попри те, що саме Україна минулого року зайняла перше місце, проведення заходу на території нашої країни неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії. Таке рішення прийняв європейський мовник EBU, оцінивши ситуацію з безпекою.

Нагадаємо, "Укрпошта" випустить нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022".

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