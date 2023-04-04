Тираж поштової марки 780 тис. примірників або 130 тис. аркушів.

АТ "Укрпошта" готує до випуску нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022" - "Kalush Orchestra".

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти", 10 квітня відбудеться презентація марки "Kalush Orchestra". Урочисте спецпогашення пройде в місті Калуш Івано-Франківської області разом з фронтеменом Kalush Orchestra Олегом Псюком та учасниками гурту. Також погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться в цей день у Києві.

Зазначається, що тираж поштової марки "Kalush Orchestra" – 780 тис. примірників або 130 тис. аркушів. Вартість марки складає 15,00 грн, ціна маркового аркуша – 90 грн. До поштової марки випущено конверт "Перший день", художній конверт та листівку.

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В прес-службі також відмітили, що з 4 квітня в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір "Kalush Orchestra", який включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. По передзамовленню можна буде придбати не більше 5 наборів на одне замовлення.

"Придбати новий поштовий випуск, починаючи з 10 квітня, можна буде у філателістичних магазинах "Укрпошти" та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн – у Поштовому маркеті. На продаж продукції у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 5 одиниць кожного виду на одне замовлення", - додали в компанії.

Нові марки "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, 31 березня АТ "Укрпошта" ввела в обіг новий поштовий блок "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель", присвячений містам-героям Київщини і їхнім нескореним жителям.

1 квітня "Укрпошта" випустила спеціальну марку з нагоди 50-річчя одеської Гуморини.

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