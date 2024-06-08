У переможниці важлива благодійна місія.

У Києві відгримів конкурс краси Mrs. Ukraine International 2024, де обрали переможницю та майбутню представницю України на Mrs. International у США. Головний титул отримала чемпіонка світу з бодибілдингу, громадська діячка та фахівець у галузі естетичної медицини Ольга Компанієць.

Загалом у конкурсі взяли участь 12 учасниць, які гідно змагалися за звання найкращої. У своєму Instagram переможниця розповіла про важливу благодійну місію, яку вона вже втілює в життя.

"Я вважаю, що жінки в будь-який час та за будь-яких обставин повинні бути гарними та щасливими. Щодо діяльності, то за ці роки вона дійсно розширилась. Окрім нашого благодійного проєкту для допомоги діткам з вродженими вадами носа, яких ми оперуємо на благодійній основі вже багато років, ми оперуємо наших військових, які отримали травми обличчя", – написала Компанієць.

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За словами Ольги, вона щодня працює над своєю фігурою та зовнішнім виглядом загалом. Вона чимало часу приділяє догляду за собою, спорту та правильному харчуванню.

Переможниця конкурсу понад 20 років працює у сфері естетичної медицини. Вона виступає проти "шаблонної краси". Дівчина переконана, що з комплексами та вадами зовнішності можна боротися шляхом пластичних операцій. Проте вважає, що це слід робити з розумом.

До слова, на конкурсі ведучими були Григорій Решетник акторка Наталка Денисенко. Свої пісні виконували співачки Тіна Кароль і Злата Огнєвіч. Також серед запрошених гостей були Юлія Саніна, Дмитро Монатік.

Нагадаємо, раніше вперше на конкурсі краси перемогла дівчина з пишними формами. Її захейтили в мережі.

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