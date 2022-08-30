На глядачів очікує повернення зіркового сезону "Битви титанів".

У такий складний для України час гумор допомагає людям не здаватись. Тому гумористичні п’ятниці повертаються. Вже 23 вересня о 19:00 відбудеться довгоочікуване повернення гумористичного проекту "Ліга Сміху".

На глядачів очікує повернення зіркового сезону "Битви титанів", у якому зберуться найсильніші команди за усю історію проекту: "Ветерани космічних військ", "30+", "Наш формат", "Тріо різні", "Вінницькі", "Відпочиваємо разом", "Горобчик", "Стадіон Діброва", "VIP Тернопіль" та "Веселі Бобри" (збірна команд "Загорецька Людмила Степанівна" та "Стояновка").

Разом із ними створювати настрій українцям будуть тренери - Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Маша Єфросиніна, Гарік Корогодський, Володимир Дантес та Станіслав Боклан.

Відео дня:

Переможець третього сезону "Ліги Сміху", учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" Віктор Розовий зараз захищає Україну у складі полку "Азов". В одному з інтерв’ю комік прокоментував, що рішення піти на фронт було обдуманим. Він виконує поставлені завдання командира, а під час звільнень долучається до різноманітних благодійних ініціатив, розповідає громадськості про важливість боротьби проти окупанта на різних суспільних фронтах.

А от володар переможного кубка другого сезону "Ліги Сміху" Марк Куцевалов, відомий як учасник монокоманди "Примарний гонщик", до Дня Незалежності України подолав пішки 850 км, аби зібрати 2 млн 850 тисяч гривень на три машини швидкої допомоги. Комік назвав свою пригоду реаліті-шоу "Швидкий похід". Вирушив Куцевалов з рідного Чорноморська до Говерли 6 серпня. На маршруті він заздалегідь знайшов охочих прихистити його вночі. Щодня гуморист фільмував свою подорож. Потрібну суму коміку вдалось зібрати ще до того, як він завершив цю благодійну ходу та піднявся на найвищу точку України. На Говерлі небайдужі українці зустрічали гумориста оплесками та з українськими прапорами фотографувалися з ним на згадку.

Учасниці команди "Тріо різні та ведучий" - Аліна Блажкевич, Олександра Машлятіна та Анастасія Оруджова - з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України активно виступають для українських захисників, підіймаючи їхній бойовий дух на передовій. Окрім того, гумористи займаються волонтерством та особисто організовують благодійні збори.

Раніше творці романтичного реаліті "Холостяк 12" назвали дату прем'єри. Перший випуск з Алексом Топольським вийде на екрани вже восени.

Вас також можуть зацікавити новини: