Прем'єра відбудеться вже цієї осені.

Творці романтичного реаліті "Холостяк 12" назвали дату прем'єри. Перший випуск з Алексом Топольським вийде на екрани вже восени.

Відомо, що прем'єра шоу повинна була відбутися ще 4 березня, але через розв'язану Росією війну шоу довелося перенести.

"Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем'єра "Холостяка" 12 сезон - найромантичнішого проекту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції", - зазначили творці шоу.

Нагадаємо, напередодні прем'єри 12 сезону шоу в мережі з'явилася інформація про перших претенденток на серце завидного нареченого. На першій вечірці глядачі побачать 20-річну Аделіну Делі, яка раніше брала участь в "Танцях з зірками" і виступала в балеті Насті Каменських.

Боротися за місце в серці Алекса буде і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017" і володарка корони "Міс Західної України" Юлія Карпець. Також будуть і інші учасниці.

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