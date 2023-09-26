Дівчина намагалася епатувати.

Днями в ефір вийшов новий випуск шоу "Супермама", під час якого сталася сутичка між учасницями. Одна з мам розповіла своїм суперницям про те, що прищеплює своїм дітям хороші манери.

Однак інших дівчат збентежило те, що вона вимагає від своїх спадкоємців тиші після 21:00, бо шум може заважати сусідам. В розповідь втрутилася відома блогерка, яка також стала учасницею проекту. 24-річна Стася сказала, що не згодна з такою позицією.

"У своїй квартирі до 23:00 ви можете робити що завгодно. Хоч п*ською тертися об підлогу", - сказала блогерка.

Жінці не сподобалося таке висловлювання Стасі, тому вона їй різко відповіла: "Що ви сказали? Ви дозволяєте собі так висловлюватися? Можливо, це через рівень навчання, який ви проходили в школі".

Ще одна мама погодилася з цим і сказала, що, дійсно, Стася, швидше за все, погано вчилася в школі.

"Має ж бути якесь розуміння, що ти несеш, якщо ти позиціонуєш себе як супермаму", - додала дівчина.

Нагадаємо, раніше учасниця "Супермами" розповіла, як її цькували на шоу.

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