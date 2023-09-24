Дівчина зізналася, що перебувала в незручній обстановці.

Нещодавно в ефір вийшов черговий випуск нового сезону шоу "Супермама", навколо якого розгорілося кілька скандалів. Цього разу "пішла в бій" ще одна учасниця проекту. Хоч дівчина знялася тільки в епізодичній ролі, їй все ж було що сказати щодо проекту.

Так, племінниця "мами-мільйонерки" Юлії Кічили - Вікторія - познайомилася з іншими матусями під час вечері. За її словами, вони намагалися на неї тиснути і називали її меркантильною, а допомагала їм у цьому журналістка шоу.

Так, дівчина під час розмови з матусями сказала, що вирішила жити саме з тіткою, а не з батьками, тому що Юлія її забезпечує і може більше їй дозволити у фінансовому плані, ніж її рідна мама. Однак як з'ясувалося пізніше, дівчина не хотіла цього говорити, її буквально змусили це зробити.

"Проект "Супермама" суцільна постановка. Коли я знімалася в передачі, мене змушували відповідати на питання, на які я не хотіла. І змушували відповідати так, як хотіли вони, а не я. Перед зйомками у нас було інтерв'ю з журналістами, де вони намагалися дізнатися інформацію, на якій і буде будуватися шоу. Пам'ятайте, що це саме шоу, адже на ідеальну картинку нікому не буде цікаво дивитися", - сказала дівчина.

Вона додала, що є неповнолітньою, але навіть незважаючи на це її батькам заборонили перебувати з нею поруч під час зйомок.

"Я ще дитина. У мене несформована психіка. І коли три дорослих людини починають тебе "валити" питаннями, по десять разів повторювати, що я не люблю своїх батьків і що я меркантильна (звичайно ж, це не вставили), у мене відразу почали литися сльози, почервоніли щоки. Я намагалася робити задоволене обличчя, але у мене не вийшло", - додала племінниця учасниці.

Більш того, вона розповіла, що журналістка проекту могла зупинити зйомку, коли дівчина говорила не те, що потрібно було, і просила її сказати зовсім інше.

Нагадаємо, раніше скандальна учасниця "Супермами" розкрила правду про проект.

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