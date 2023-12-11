Жданя не змогла дивитися на те, як інші учасниці і команда проекту провокують дитину.

Нещодавно в ефір вийшов черговий випуск шоу "Супермама", в якому знялася сім'я з прийомною дитиною. Глядачам показали, як учасниці проекту розпитували у маленької дівчинки про маму. У цей момент вона розплакалася.

"У мене була мама, але вона мене кинула. Я її називаю тіткою, тому що вона пішла з моєї родини. Мені теж сумно", - сказала дочка однієї з учасниць зі сльозами на очах.

Цей момент викликав обурення у користувачів мережі. Наприклад, ще одна учасниця проекту "Супермама", блогерка Жданя розкритикувала шоу. На своїй сторінці в TikTok вона порадила команді проекту почати проявляти емпатію.

"Чим більше я дивлюся "Супермаму", тим більше я злюся на всю команду. Журналісти знають, яка ситуація в цій родині. Відразу вам кажу, що за кадром немає ніякого психолога. Коли ви берете участь в цьому проекті, вас розбирають, змушують плакати, згадувати якісь стрьомні моменти зі свого життя, а потім з цим усім і залишають. Ніхто вас потім в купу не збирає. Вони просто кажуть: "Ти молодець, витримала цей день. Давай до наступних гостей, до побачення". І вони просто йдуть. Так ось, вони знали, яка ситуація в цій родині і як дівчинка відреагує, і вони сказали мамам на камеру поставити дитині таке питання", - розповіла Жданя.

Вона зазначила, що більшість з тих питань, які чують глядачі на шоу "Супермама", і навіть позакадрові вирази - це надиктовано журналістками.

"Як же мене дратує, коли вони змушують людей переживати свої найстрашніші емоції, і потім просто тебе викидають. Тебе використали, домоглися, щоб ти заплакала, класно змонтували, отримали перегляди і заробили грошей. Їм плювати, як ти почуваєшся", - додала блогерка.

Варто відзначити, що користувачі мережі підтримали Жданю. У коментарях вони захейтили і шоу, і учасниць, які поставили дитину в таке становище.

Нагадаємо, раніше відому блогерку викрили у брехні на шоу "Супермама".

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