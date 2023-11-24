Догу звинувачують у несплаті податків.

Яна Дога - українська блогерка, за життям якої стежать мільйони людей. У Instagram на неї підписані 540 тисяч осіб, а в TikTok - понад 11 мільйонів користувачів.

Нещодавно Дога вирішила взяти участь ще й у шоу "Супермама", де розповіла, що непогано заробляє завдяки соцмережам. Матуся зізналася, що нещодавно купила собі Porsche, а на перший рік синові планує придбати йому квартиру.

Інших учасниць шоу зацікавило, яку суму на місяць заробляє Яна, що може дозволити собі таке розкішне життя. Блогерка не була скромною і відповіла, що в TikTok вона заробляє близько 20 тисяч доларів (понад 721 000 грн), а в Instagram - 30-50 тисяч доларів (від 884 000 грн до 1,5 мільйона грн). Також Дога проговорилася, що є ФОПом третьої групи.

Відео дня

Суперниці швидко порахували її доходи і з'ясували, що або Яна не платить податки, або бреше про свій дохід. А все тому, що ліміт на ФОПі в рік складає 8 мільйонів гривень, а доходи Доги в чотири рази більше.

Блогерка почала виправдовуватися і навіть в пориві злості назвала одну з суперниць тупою і наказала їй вийти з-за столу.

Крім того, весь випуск Дога по-хамськи поводилася. Вона провокувала суперниць на конфлікти, принижувала їх, закривала їм рота. В кінці вечора вона і зовсім вигнала дівчат зі своєї квартири.

Реакція мережі

Шанувальники Яни неоднозначно відреагували на новий випуск шоу "Супермами". У коментарях під її відео вони пишуть:

"Де податки?"

"Найжахливіший випуск. Гроші, хайп, я, я, я. Жах"

"Тобі до супермами, як до неба рачки"

"Де 20 мільйонів?"

"Заплати податки - подарують тобі браслет"

Однак були і ті користувачі, які підтримали Яну після скандалу і програшу на проекті і побажали їй розвиватися далі.

Нагадаємо, раніше скандальна учасниця "Супермами" публічно "рознесла" Карпачова.

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