Яна Дога - українська блогерка, за життям якої стежать мільйони людей. У Instagram на неї підписані 540 тисяч осіб, а в TikTok - понад 11 мільйонів користувачів.
Нещодавно Дога вирішила взяти участь ще й у шоу "Супермама", де розповіла, що непогано заробляє завдяки соцмережам. Матуся зізналася, що нещодавно купила собі Porsche, а на перший рік синові планує придбати йому квартиру.
Інших учасниць шоу зацікавило, яку суму на місяць заробляє Яна, що може дозволити собі таке розкішне життя. Блогерка не була скромною і відповіла, що в TikTok вона заробляє близько 20 тисяч доларів (понад 721 000 грн), а в Instagram - 30-50 тисяч доларів (від 884 000 грн до 1,5 мільйона грн). Також Дога проговорилася, що є ФОПом третьої групи.
Суперниці швидко порахували її доходи і з'ясували, що або Яна не платить податки, або бреше про свій дохід. А все тому, що ліміт на ФОПі в рік складає 8 мільйонів гривень, а доходи Доги в чотири рази більше.
Блогерка почала виправдовуватися і навіть в пориві злості назвала одну з суперниць тупою і наказала їй вийти з-за столу.
Крім того, весь випуск Дога по-хамськи поводилася. Вона провокувала суперниць на конфлікти, принижувала їх, закривала їм рота. В кінці вечора вона і зовсім вигнала дівчат зі своєї квартири.
Реакція мережі
Шанувальники Яни неоднозначно відреагували на новий випуск шоу "Супермами". У коментарях під її відео вони пишуть:
- "Де податки?"
- "Найжахливіший випуск. Гроші, хайп, я, я, я. Жах"
- "Тобі до супермами, як до неба рачки"
- "Де 20 мільйонів?"
- "Заплати податки - подарують тобі браслет"
Однак були і ті користувачі, які підтримали Яну після скандалу і програшу на проекті і побажали їй розвиватися далі.
Нагадаємо, раніше скандальна учасниця "Супермами" публічно "рознесла" Карпачова.