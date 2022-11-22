Творці конкурсу внесли значні зміни, які сподобалися не всім.

У 2023 році відбудеться черговий масштабний пісенний конкурс "Євробачення", проте він зазнав змін. Вперше в історії конкурсу голосувати зможуть всі країни світу, а не тільки ті, які беруть участь в ньому.

Більш того, тепер саме глядачі будуть вирішувати, які країни пройдуть у фінал, не враховуючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Іспанію, бо це країни-засновники конкурсу і вони автоматично потрапляють у фінал. Оцінки журі та глядачів будуть підсумовувати тільки у фіналі "Євробачення".

Варто відзначити, що користувачі мережі не прийшли в захват від цієї ідеї через побоювання, що американці не зрозуміють європейську музику і значно знизять бали, що може позначитися на результатах конкурсу.

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Євробачення-2023: що відомо

17 грудня відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. У ньому візьмуть участь 10 претендентів на місце в самому конкурсі. А обирати представника на Євробачення-2023 буде трійка суддів - лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Зазначимо, Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі. Європейський мовник EBU прийняв рішення проводити конкурс саме там, попри перемогу України у 2022 році. За офіційними даними, представники EBU оцінили питання безпеки і вирішили, що організувати захід на території України не представляється можливим через обстріли РФ.

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