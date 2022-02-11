Потап розповість, коли його дует із дружиною Настею Каменських повернеться на сцену.

У неділю, 13 лютого, о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть новий епізод шоу "Голос країни". На глядачів чекає перше в історії українського "Голосу" освідчення від учасника "сліпих прослуховувань".

На сцену вийде 16-річна Діана Матвійчук. Дівчина співає у церковному хорі з самого дитинства і мріє стати першою в України співачкою у жанрі госпел. Вокалістка заспіває трек "Там, куди я йду" і надихне тренерів на відверті розповіді про своє минуле.

Так, зіркова наставниця шоу Оля Полякова шокує колег зізнанням: "Коли мені було 16 років, я співала у церкві. Я тоді була студенткою музичного училища і ми всім потоком ходили і співали або ранкову, або вечірню службу", - поділилась вона.

Також в четвертому епізоді "Голосу країни" на телеглядачів чекає зізнання Потапа, який розповість, чому дует Потап і Настя поставили на паузу та коли вони повернуться на сцену.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова. Ведучі проекту - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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