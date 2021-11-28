Глядачам 1+1 стало відомо, хто відкриватиме нові вокальні таланти в шоу "Голос країни-12".

У фіналі шоу "Танці з зірками" глядачам назвали імена зіркових тренерів іншого проекту 1+1 -"Голос країни".

Читайте такожФінал "Танців з зірками": сьогодні стане відомо, хто переможе в шоу (онлайн-трансляція)Так, у крісла суддів 12 сезону вокального шоу сядуть лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, співачка Надя Дорофєєва, репер та продюсер Потап й епатажна виконавиця Оля Полякова. Перші троє вже були в ролі журі, а для Полякової це буде новий досвід.

"Не чекали? Я вже тут. Зустрінемось у новому сезоні "Голосу країни", - сказав Вакарчук.

"Усі сили, досвід, знання я направлю на перемогу своєї команди", - розповіла Оля Полякова.

"Мені б хотілося, щоб цього сезону учасник з моєї команди досягнув максимуму", - прокоментував Потап.

"У своїй команді чекаю новаторів, сміливих, яскравих і зухвалих артистів, які хочуть змінювати світ і створювати щось інноваційне", - зазначила DOROFEEVA.

Новий сезон "Голосу країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Ведучими шоу стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

Нагадаємо, у 2021 році за результатами глядацького голосування, в 11 сезоні шоу "Голос країни" переміг Сергій Лазановський.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського ТБ на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

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Автор: Ольга Робейко