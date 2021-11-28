У фіналі шоу "Танці з зірками" глядачам назвали імена зіркових тренерів іншого проекту 1+1 -"Голос країни".
Читайте такожФінал "Танців з зірками": сьогодні стане відомо, хто переможе в шоу (онлайн-трансляція)Так, у крісла суддів 12 сезону вокального шоу сядуть лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, співачка Надя Дорофєєва, репер та продюсер Потап й епатажна виконавиця Оля Полякова. Перші троє вже були в ролі журі, а для Полякової це буде новий досвід.
"Не чекали? Я вже тут. Зустрінемось у новому сезоні "Голосу країни", - сказав Вакарчук.
"Усі сили, досвід, знання я направлю на перемогу своєї команди", - розповіла Оля Полякова.
"Мені б хотілося, щоб цього сезону учасник з моєї команди досягнув максимуму", - прокоментував Потап.
"У своїй команді чекаю новаторів, сміливих, яскравих і зухвалих артистів, які хочуть змінювати світ і створювати щось інноваційне", - зазначила DOROFEEVA.
Новий сезон "Голосу країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". Ведучими шоу стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.
Нагадаємо, у 2021 році за результатами глядацького голосування, в 11 сезоні шоу "Голос країни" переміг Сергій Лазановський.
"Голос країни": що відомо про шоу
"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського ТБ на каналі RTL у 2010 році.
Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.