У 12 сезоні заявки подало вдвічі більше вокалістів, аніж минулого.

Вже скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем’єра найпопулярнішого вокального шоу "Голос Країни". Зйомки сліпих прослуховувань починаються незабаром. З цієї нагоди музичний продюсер проєкту та легендарний композитор Руслан Квінта розповів подробиці роботи над "Голосом країни".

Як повідомляє прес-служба 1+1, Квінта також розкрив секрети вдалого проходження кастингу.

Тренерами 12 сезону стали топові українські зірки: український продюсер Потап, співачка DOROFEEVA, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло.

Руслан Квінта є музичним продюсером "Голосу країни" вже 10 років. Говорить, що щоразу чекає на сезон з передчуттям, оскільки для нього шоу вже як спосіб життя.

Читайте такожЛобода презентувала новорічний суперхіт (відео)Етап кастингу є найцікавішим, розповів продюсер. У 12 сезоні заявки подало вдвічі більше вокалістів, аніж минулого. Окрім традиційного онлайн-кастингу, телеканал 1+1 запустив кампанію під назвою "Агенти голосу", завдяки якій кожен з телеглядачів міг відчути себе продюсером, відправивши у соцмережі телеканалу відеозапис та контакти свого талановитого друга або близької людини, де він співає.

"Кастинг — це той етап, коли ти маєш набрати учасників із таким репертуаром, щоб це було цікаво насамперед для аудиторії, навіть для досвідченого глядача. Це мають бути якісь вау-виконавці, абсолютно різножанрові, різнопланові: фольк, поп, рок, мейнстрім-музика, тобто музика сьогодення - саме ті треки, які зараз рвуть усі чарти. Ми прагнемо показати весь шар музики в нашій країні. І, природно, з акцентом саме на українську музику. Для нас це пріоритетне завдання", - наголосив Квінта.

"Голос країни" - найпопулярніше вокальне шоу, тому на нього хочуть потрапити вокалісти з усієї України. Деякі приходять на кастинг роками, проте далі першого етапу пройти не можуть. Одна з головних помилок, на думку музичного продюсера, – неправильно підібраний репертуар самим учасником, який не розкриває його потенціалу.

"Один хлопець приходив до нас на кастинг 8 разів. І щоразу я йому пояснював: "Ти несерйозно ставишся до вибору репертуару – не тиснеш, не доробляєш. У тебе є чудовий вокал, шикарний діапазон, але ти вибираєш пісні, які абсолютно тобі не органічні". Щороку він приходив — одне й те саме, одне й те саме, на 8-й раз він заспівав "Scorpions", це було настільки переконливо, хлопець потрапив до нашого шоу", - поділився він.

Читайте такожЗ жінками, ромом й шаленим дрифтом: Жадан, ТНМК і VOID презентували рок-н-рольний кліп "Пірати"У новому сезоні "Голосу країни" на глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки та скарби нації, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом та неймовірними тембрами. На сцені "Голосу країни" лунатимуть українські та світові хіти, знайомі кожному з нас. Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

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