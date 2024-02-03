Результати голосування будуть оголошені завтра.

Сьогодні, 3 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Після виступу всіх учасників ведучі відкрили лінії для голосування, проте українці не змогли віддати свій голос за фаворита через збій у додатку "Дія".

Ведучий Тимур Мірошниченко сказав, що якщо додаток запрацює вночі, то тоді українці і зможуть проголосувати за вподобаного учасника. Також голосувати можна буде весь завтрашній день до 19:00.

4 лютого о 19:05 ведучі знову вийдуть у прямий ефір і оголосять переможця.

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В цілому визначити учасника, який представлятиме Україну на Євробаченні в Мальме, могли і члени журі - Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, проте Мірошниченко уточнив, що організатори Нацвідбору хочуть віддати це право все ж глядачам.

Нагадаємо, цього року на сцені Нацвідбору на Євробачення-2024 виступили 11 фіналістів. Серед них - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil і ANKA.

Крім того, у фіналі Нацвідбору виступили Руслана, TVORCHI, Kalush Orchestra, Jamala, VERKA SERDUCHKA, Тіна Король, Анастасія Димид і Світлана Тарабарова, а також Дмитро Шуров з усіма фіналістами Нацвідбору-2024.

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