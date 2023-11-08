У новому сезоні будуть кадрові зміни.

Вже цієї весни глядачі насолоджуватимуться новим сезоном гумористичного шоу "Розсміши коміка". Тепер народна розважальна програма виходитиме на Новому каналі.

Одним з коміків, яких потрібно буде розсмішити учаснику, стане телеведуча Леся Нікітюк, яка неодноразово говорила, що це шоу стало для неї путівкою в життя.

"Я брала участь у ньому чотири рази, досі пам'ятаю всі жарти. Коли тільки придумали цей формат, то підтягували на кастинг всіх КВНщиків. Тих, хто вміє жартувати і радувати людей. Ми тоді вже років п'ять вели свою діяльність, тому і пішли на кастинг і пройшли його. Виступили, заробили 20 тисяч гривень, наступного разу 50. А через вісім років прийшли ще раз і заробили гроші, передані в Хмельницький, в дитячу лікарню. Я дуже сподіваюся, що в цьому сезоні "Розсміши коміка" ми відкриємо нові обличчя в світі українського гумору", - ділиться враженнями Нікітюк.

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Нагадаємо, що за правилами шоу взяти участь може як один комік, так і дует або навіть тріо. Формат гумору теж вільний. Можна зачитати стендап, набір приготованих жартів, гумористичні скетчі або продемонструвати імпровізацію.

Виступи учасників проходять у п'ять етапів по 60 секунд. Коли під час будь-якого з них претенденту на приз вдається викликати заповітну посмішку, він має право відмовитися від подальшої боротьби і забрати свій поточний виграш. Якщо битися до кінця, можна заробити кругленьку суму – 50 тисяч гривень. Але якщо в останньому раунді коміки залишаться байдужими, учасник йде з шоу ні з чим.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде 13 сезон проекту "Холостяк".

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