Війна в Україні може внести свої корективи.

Ведучий популярного реаліті шоу "Холостяк" Григорій Решетник розповів, чи побачать глядачі продовження проекту про кохання. В інтерв'ю "Люкс ФМ" він сказав, що творці шоу планують зняти не тільки новий сезон "Холостяка", але і "Холостячки".

Він додав, що зараз йде пошук головних героїв. Однак багато що залежить від ситуації в Україні.

"Вірю, що нам вдасться реалізувати проекти. У нас велика команда, якій потрібно працювати, але процес ускладнюється сиренами. Вони заважають романтиці. Драйв шоу втрачається, якщо побачення буде перебиватися тривогою і всі будуть йти в укриття, але ми працюємо, щоб вдалося зняти нові сезони", - сказав Решетник.

Зазначимо, що традиційно шоу "Холостяк" виходить в ефір у березні вже 12 років поспіль. Останній сезон шоу запрем'єрили із затримкою через війну в Україні. Головним героєм 12 сезону був бізнесмен Алекс Топольський. У фіналі він вибрав модель Катю Лозовицьку, проте незабаром вони розлучилися.

Відомо, що зараз Топольський живе на Балі. Його неодноразово хейтили за те, що на початку повномасштабного російського вторгнення він виїхав за кордон.

Нагадаємо, раніше блогер видав розлучення екс-"холостяка" Дмитра Черкасова з дружиною.

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