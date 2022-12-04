Також дівчина розповіла, як проходить відбір на шоу.

Про проект "Холостяк" ходить багато чуток. Глядачі неодноразово висловлювали підозри, що це не реаліті, а майданчик для піару, за який до того ж ще й платять.

Учасниця 12 сезону шоу Олександра Погорєлова відповіла, чи правда те, що дівчата отримують гонорар за участь в "Холостяку".

В інста-сторіз дівчина розповіла, що для участі в проекті спочатку потрібно заповнити анкету, після - надіслати відеопрезентацію. Якщо творці проекту вважають тебе цікавою, кличуть на кастинг. Про гроші і мови не йде.

Відео дня

Також Погорєлова зізналася, що прийшла на проект не за піаром, а за емоціями: "Дивилася завжди побачення, які там. І мріяла відчути такі ж емоції".

Крім того, за словами дівчини, вона не хотіла б стати головною героїнею третього сезону шоу "Холостячка", оскільки їй не дуже подобаються камери.

Холостяк-12: чим запам'яталася Саша Погорєлова

29-річна директор IT-компанії Саша Погорєлова, здається, є однією з фавориток "холостяка" Алекса Топольського. Дівчина щотижня ходить на побачення, в тому числі і на індивідуальні.

Найчастіше Алекс влаштовує для неї екстремальні побачення, але не обходиться і без романтики. В одному з випусків вони були в караоке, де виконали чуттєву пісню і потанцювали. До того ж Погорєлова є тією дівчиною, з якою у Алекса було найбільше поцілунків.

Нагадаємо, у шостому випуску "Холостяка" головний герой перервав церемонію троянд і не зміг зробити вибір.

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