Алекс Топольський не зміг зробити вибір через конфлікт між учасницями і їхні відгуки одна про одну.

У шостому випуску показали, як ведучий Григорій Решетнік запропонував учасницям анонімно записати голосові повідомлення про своїх конкуренток. Під час церемонії троянд ці повідомлення транслювали, змінивши голос. Учасниці ображали одна одну, що стало причиною бурхливих обговорень - кожна прагнула виправдати себе в очах Топольського. Що дівчата сказали один про одного - читайте в матеріалі.

Саша з Києва

Про дівчину відгукнулися в цілому позитивно. Її назвали цілеспрямованою, відкритою, але "не дуже глибокою". Також конкурентки назвали її "трохи грубуватою". Було згадано про те, що дівчина в свої 29 років боїться зізнатися батькам в тому, що курить.

Пізніше Саша сказала, що ділилася цією інформацією тільки з Сашею Мудрою, тому впевнена, що даний коментар записала саме вона.

Відео дня

Аліна

Про Аліну сказали, що вона дуже справедлива. Учасниці анонімно порадили дівчині більше думати про себе. Також її звинуватили в емоційних гойдалках.

Катя

Учасницю звинуватили у відсутності емоцій і наявності комплексів. Одна з учасниць сказала, що у неї гарне обличчя, але на цьому краса закінчується. Також їй порадили більше уваги приділяти своєму тілу. Крім того, хтось назвав Катю нудною і безініціативною.

В останньому коментарі було сказано, що вона сумнівається в Алексі Топольському. Дівчина виправдалася. Вона сказала, що таке дійсно було на старті проекту.

Ліза

Дівчині сказали, що вона створила собі образ "тупої блондинки", яким успішно користується, щоб домагатися своїх цілей. Також конкурентки припустили, що вона пішла працювати круп'є, щоб знайти собі багатого чоловіка.

Юля

Дівчині пригадали те, що у когось в телефоні вона підписана як "Юля ескорт". За це її назвали найбільш незрозумілою дівчиною.

Вікторія

Учасницю звинуватили в тому, що вона приховує свій вік. Насправді Вікторії Варлей 37 років, але раніше в розмові з дівчатами вона обмовилася, сказавши, що їй 36. Їй сказали, що вона шукає на проекті олігарха або принца з Дубая.

Марина

Їй сказали, що вона багато переживає і грубо поводиться. Найбільше дівчину зачепило те, що її назвали "бичкою".

Саша Мудра

Найбільше негативу дісталося фаворитці проекту. Її конкурентки в один голос заявили, що та занадто по-різному поводиться в особистому спілкуванні і на камеру. дівчата кажуть, що Саша хоче здаватися милою і доброю, а насправді вона груба і часто лицемірить. Також претендентки на серце Топольського відзначили, що з Мудрою ніхто не хоче спілкуватися.

Сама Саша Мудра почала виправдовуватися, що це вона насправді не хоче ні з ким спілкуватися. На цьому моменті почалися бурхливі обговорення, після чого Топольський заявив, що перериває церемонію троянд.

"Дівчата, я не буду проводити церемонію троянд. Я не готовий зараз приймати рішення. Церемонії троянд сьогодні не буде... Я не можу зараз приймати рішення, тому і пішов. Рішення було б поспішним. Я на свіжу голову хочу обміркувати те, що було сказано про кожну дівчину", - сказав головний герой.

В анонсі наступного випуску показали, що Топольський спілкувався з приводу сказаного з учасницями наодинці. Свою фаворитку Сашу Мудру він також розпитав про ситуацію. Також показали, що вона плакала і виправдовувалася.

Нагадаємо, в шостому випуску "Холостяка" у Алекса Топольського були індивідуальні побачення з Сашею з Києва, Сашею з Харкова, Юлією та Вікторією. Також він сходив на групове побачення з Катею і Аліною. Через скандал на церемонії троянд ніхто не покинув проект.

Вас також можуть зацікавити новини: