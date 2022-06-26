Українська співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що творці проекту вирішили припинити співпрацю з російським телеканалом "П'ятниця".
Таким чином шоу "Орел і Решка" більше не транслюватимуть в Росії. Крім того, зйомки проекту поки припинені через війну в Україні.
"Переговори йшли, але проект більше не транслюватимуть в Росії. Ми навіть поміняли заставку "Орла і Решки" на прапор України. Поки що проект на паузі. Ми зняли другий сезон, це 12 випусків, які не вийшли ще. Але у мене тривають читки, а хлопці монтують, перебуваючи в Україні. Ми доробляємо цю роботу і, можливо, я не знаю, коли точно, може в кінці року або в наступному, вийдуть ці випуски", - сказала Мішель.
Нагадаємо, раніше екс-ведучий "Орел і решка" Андрій Бєдняков перевів свій блог на українську мову.
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