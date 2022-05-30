Раніше уродженець Маріуполя говорив російською.

Телеведучий Андрій Бєдняков заявив, що перекладає свій Instagram-блог на українську мову. Також він не забув посміятися над російською частиною аудиторії, яка вже встигла назвати його зрадником через його позицію на підтримку України.

"На цій фотографії - Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя говорив російською. Але "російську мову ущемляють. Ми йдемо рятувати російськомовних". Врятували ... Відтепер Інстаграм цього хлопця буде українським. Тому що йому так хочеться. Тому що інакше він не може. Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захоплення територій іншої країни", - написав Бідняков у своєму профілі.

"Тепер можете називати мене "бЕндерівцем". Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?) Всім тим, хто буде зараз кидатися піною з рота, відповідь одна: кнопка "відписатися" перед вашими очима", - резюмував телеведучий.

Зазначимо, крім блокади його рідного міста Маріуполя Андрій Бєдняков пережив ще одне горе - нещодавно він втратив матір.

Нагадаємо, на зірку "Орла і Решки" Бєднякова накинулися хейтери з РФ.

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