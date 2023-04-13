Більше глядачі не побачать нові випуски.

Гуморист Євген Янович, який довгий час вів шоу "Подкаст терапія" разом з психологом Спартаком Суботою, заявив, що нових випусків більше не буде. Він вирішив закрити проект після скандалу зі своїм другом Спартаком.

Янович на своїй сторінці в Instagram повідомив, що відчуває свою провину, але не розуміє за що. Він додав, що гроші за куплені квитки глядачам повернуть, бо більше не буде і турів різними українськими містами.

"Мені складно зробити висновки про все розслідування в цю секунду. Але є рішення, які я ухвалив зараз, і вони остаточні. Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий епізод "Подкаст терапії". У понеділок (17 квітня) ніхто не поїде в тур. А чи вийде взагалі коли-небудь "Подкаст терапія"? Ні", - заявив гуморист.

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Він додав, що Спартак буде судитися з автором статті, в якій його назвали шахраєм і звинуватили в сексі з клієнтками.

Скандал навколо Спартака Суботи

Нещодавно в мережі з'явилося розслідування про діяльність психолога Спартака Суботи. Автор статті засумнівався, що у терапевта є медична освіта і викрив його в сексі з клієнтками. До прикладу він навів дівчину Анну, яка отримала травматичний досвід після залицянь Спартака. Крім того, він сказав, що знає про п'ять таких випадків.

Субота відразу ж відреагував на скандал. Він сказав, що йому просто заздрять і зазначив, що у нього адекватна аудиторія, яка все правильно зрозуміє.

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