Епізод буде присвячено Україні.

У неділю, 27 листопада, о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра спеціального епізоду популярного форматного шоу Фінляндії "Song of my life" ("Пісня мого життя"). Цей випуск, присвячений Україні, спільно розробили фінський продакшн Yellow Film & TV та українські медіакомпанії 1+1 media і FILM.UA Group.

Епізод транслюватиметься на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – спільно з іншими телеканалами забезпечує мовлення національного марафону "Єдині новини". Крім цього, долучитися до перегляду можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і в YouTube FILM.UA. Планується, що український випуск буде показано також в інших європейських країнах, аби привернути увагу світу та нагадати про мужній спротив українців у війні з РФ.

Так, ведучою українського епізоду проекту стала Катерина Осадча, ведуча головного музичного шоу "Голос країни" та авторка соціального проекту "Знайти своїх". На глядачів спеціального випуску чекатимуть такі зіркові учасники, чиї пісні життя намагатимуться відгадати гості: співачка та тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA, ведучий 1+1 Тімур Мірошниченко, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя та подружжя спортсменів, які є національною гордістю, — Михайло Романчук та Марина Бех. Обрані пісні, про які за правилами шоу ніхто не знатиме достеменно, виконуватимуть наживо популярні українські артисти KOLA та LAUD. Переможе той, хто здогадається про пісні, обрані зірками, найбільше разів.

Також під час епізоду виступлять фінські артисти Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а розпочне шоу популярна фінська ведуча Катя Стол. Самі ж фінські співаки та тамтешня ведуча прагнуть донести до всього українського народу важливий меседж: "Українці, ми вас любимо і ми з вами".

Тімур Мірошниченко, ведучий 1+1 та зірковий учасник шоу розповідає, що глядачам варто очікувати на щирість, чесність та відкритість, якими пронизаний весь український епізод "Song of my life".

"Це дуже круте шоу та класний формат. Нам дозволили говорити і робити абсолютно все, що ми вважаємо за потрібне. Тому ми дійсно не підбирали слів, описуючи ситуацію в Україні. Без прикрас могли передавати ті відчуття, які переживаємо протягом цих місяців повномасштабного вторгнення російської федерації", - прокоментував Тімур.

Співачка та тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA інтригує, що не очікувала отримати такі потужні емоції від зйомок: "Скажу відверто, що навіть не передбачала таких потужних емоцій – це не звичайне шоу, це дуже глибокий та щемливий епізод! Таких історій ще ніхто не чув – і дуже важливо, що їх почують і побачать. Всі очікування перетворяться на справжні глибокі емоції…"

"По-перше, глядачам спешл-епізоду варто очікувати на те, що ми говоритимемо про Україну. Це шоу матиме особливий характер, пов’язаний з боротьбою, в якій ми всі перебуваємо. По-друге, на цікаві пісні, історії та надзвичайно світлий фінал цього шоу", – ділиться емоціями про участь у проекті Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла" та боєць сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, що організацією виступів українського епізоду проекту займалася команда Big Brave Events 1+1 media, режисерами заходу є TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, знані своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Дивіться спешл-епізод "Song of my life" уже 27 листопада о 21:00 на телеканалі ТЕТ та слідкуйте за важливою інформацією про проект у соціальних мережах 1+1 media.

Довідково:

Song of my life - найпопулярніше розважальне шоу Фінляндії, що збирає частку перегляду в понад 40%. Ведуча Катя Стол змушує гостей вечора відкривати свої серця силою музики. Гості вгадують пісні одне одного і водночас відкривають щось нове про себе через пісню свого життя та пов'язану з нею історію. Найкращі артисти виконують пісні наживо у супроводі оркестру. Глядачі разом з гостями можуть відгадувати, хто яку пісню обрав, за допомогою спеціального мобільного застосунку. Дистриб'ютором цього форматного шоу є компанія Armoza Formats.

Вас також можуть зацікавити новини: