В основному це розважальні проекти.

Telegram-канал УНІАН Lite провів опитування серед підписників і з'ясував, які шоу вони люблять дивитися найбільше.

Перше місце між собою розділили кулінарний проект "МастерШеф" і шоу "Хто зверху?", в якому чоловіча та жіноча команди вирішують, хто з них найкраще.

Друге місце також виявилося неоднозначним. Його зайняли два проекти -"Голос країни" і "Супермама".

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Третю позицію зайняв проект "Дурнєв дивиться сторіз". А ось шоу "Холостяк" хоч і потрапило в топ-5, але з маленьким результатом. Всього 5% читачів пабліка дивляться це романтичне реаліті.

Якщо говорити не про розважальні програми, а про інтерв'ю з зірками, то українці на перше місце поставили "Екзамен" з Машею Єфросиніною. На другому місці за популярністю опинилися інтерв'юери Раміна Есхакзай і Слава Дьомін.

Нагадаємо, раніше українці визначили найкрасивішу жінку України. Найбільше людей проголосувало за відому співачку.

Також користувачі мережі визначили головних секс-символів країни. Таким чином стало відомо, хто з відомих чоловіків найбільше приваблює жінок.

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