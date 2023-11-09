Вдруге представить Україну на конкурсі співак MELOVIN.

Сьогодні, 9 листопада, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2024" оприлюднили список з двадцяти артистів, які увійшли до лонглиста.

Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили у Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, які мають дуже гармонійний тандем та знані не лише в Україні, а й за її межами.

Вдруге представити Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Артист у 2018 році виступав на "Євробаченні" з піснею Under The Ladder. Тоді він посів сімнадцяте місце.

Відео дня

У списку є й оригінальна виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у "Голосі країни" в команді Івана Клименка.

Сучасні хітмейкери також спробують свої сили. Зокрема PARFENIUK, відомий хітом "Провела екскурсію". Артист створює хіт за хітом, які підривають мережу, та мріє про мир в Україні.

Співачка SKYLERR, відома хітом "Вечорниці", присвяченим темі кохання, дуже швидко завоювала серця українців.

Список учасників

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Додамо, що на наступному етапі з двадцяти учасників лонглиста оберуть десять фіналістів, які й поборяться за право представити Україну на міжнародному музичному конкурсі.

Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування – учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал.

Нагадаємо, що нещодавно УНІАН писав, що учасник "Євробачення" жбурнув прапор і образився на українців.

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