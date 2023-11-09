Сьогодні, 9 листопада, організатори Нацвідбору на "Євробачення-2024" оприлюднили список з двадцяти артистів, які увійшли до лонглиста.
Серед учасників опинилися вже добре відомі українські виконавці. Зокрема, спробувати свої сили у Нацвідборі вирішили разом alyona alyona & Jerry Heil, які мають дуже гармонійний тандем та знані не лише в Україні, а й за її межами.
Вдруге представити Україну на конкурсі захотів співак MELOVIN. Артист у 2018 році виступав на "Євробаченні" з піснею Under The Ladder. Тоді він посів сімнадцяте місце.
У списку є й оригінальна виконавиця STASYA, яка цьогоріч брала участь у "Голосі країни" в команді Івана Клименка.
Сучасні хітмейкери також спробують свої сили. Зокрема PARFENIUK, відомий хітом "Провела екскурсію". Артист створює хіт за хітом, які підривають мережу, та мріє про мир в Україні.
Співачка SKYLERR, відома хітом "Вечорниці", присвяченим темі кохання, дуже швидко завоювала серця українців.
Список учасників
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- YAKTAK
- Ziferblat
Додамо, що на наступному етапі з двадцяти учасників лонглиста оберуть десять фіналістів, які й поборяться за право представити Україну на міжнародному музичному конкурсі.
Серед учасників лонглиста, які не потраплять у список, проведуть онлайн-голосування – учасник, який набере найбільше голосів, теж потрапить у фінал.
Нагадаємо, що нещодавно УНІАН писав, що учасник "Євробачення" жбурнув прапор і образився на українців.