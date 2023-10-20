Він поскаржився на реакцію українців на його вчинок із синьо-жовтим прапором.

Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023" Käärijä попросив вибачення перед українцями за те, що під час концерту жбурнув синьо-жовтий прапор. Водночас він натякнув, що образився на їхню реакцію.

Так, він сказав, що переплутав прапор України з прапором Швеції, тому не захотів ним розмахувати на концерті в Естонії.

Однак українці не повірили артисту, тому що він був учасником "Євробачення", присвяченому нашій країні. Під час виступу учасників сцена підсвічувалася синьо-жовтим кольором, а також Käärijä встиг подружитися з українською групою Тvorchi.

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В результаті Käärijä зіткнувся з хейтом на свою адресу. Не витримавши напруги, він зробив різку заяву на концерті в Німеччині:

"Я хочу сказати, що я люблю Україну! Я їх дуже поважаю, і в цьому проблема. Тепер вони хочуть, щоб я помер, і я повинен вибачитися перед ними, але чому? Вони хочуть мене вбити, а я повинен вибачатися? Ні в якому разі".

Пізніше на своїй сторінці в соцмережі Х фінський співак написав:

"Хочу підкреслити, що це було чисте непорозуміння з мого боку. Я хочу вибачитися перед усіма за свою помилку. Я глибоко поважаю український народ і підтримую його в боротьбі за свободу і мир".

Раніше УНІАН розповідав, як представник Фінляндії на "Євробаченні-2023" ганебно жбурнув прапор України.

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