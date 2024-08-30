Організатори та місцева влада зробили свій вибір.

Після перемоги співака Nemo на "Євробаченні-2024" з композицією "The Code", Швейцарія вже активно готується до проведення наступного конкурсу. А днями вже остаточно прийняла рішення, яке ж місто буде приймати єврофанів.

Після довгих роздумів та переліком міст, які можуть приймати у себе "Євробачення-2025", оргкомітет конкурсу та влада Швейцарії дійшли згоди провести шоу в місті Базель.

До слова, за право приймати у себе конкурс змагалися чотири відомі швейцарські міста: Женева, Цюріх, Базель та Берн. На фінальному етапі змагалися між собою Женева та Базель.

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Що відомо про місто Базель

Місто Базель називають культурною столицею Швейцарії. Воно розташоване на берегах річки Рейн та відоме великою кількістю музеїв, а також вузькими мальовничими вуличками, ярмарками та фонтанами.

До слова, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться традиційно у травні 2025 року. 13 та 15 травня проведуть два півфінали, а 17 - буде гранд-фінал шоу.

Нагадаємо, раніше переможці "Євробачення-2024" будуть виступати в Україні під час війни.

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