Ці програми в черговий раз доводять - наша країна величезна і красива.

Тим, хто зараз далеко від дому, пропонуємо подивитися ці програми про Україну - її мальовничі куточки, які заворожують своєю красою і не поступаються популярним закордонним курортам.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

Відомий телеведучий шоу "Світ навиворіт" довгі роки їздив по різних країнах, показуючи своїм глядачам те, що знаходиться далеко від звичних туристичних стежок. Після того, як в життя всієї планети увірвався коронавірус, для багатьох єдиним варіантом поїхати кудись відпочити залишився локальний туризм. Саме тому вийшло шоу "Мандруй Україною", де телеведучий показав - наша країна дійсно унікальна.

Орел і решка. Вдома краще

Відоме всьому світу тревел-шоу також має цілий сезон про прекрасні і мальовничі міста України. Тут і соляні печери на сході, і захоплюючі вершини Карпат.

Ле Маршрутка

Проект, ведучою якого стала Леся Нікітюк.

Разом зі своїм водієм на власній маршрутці вона об'їздила відомі та маловідомі туристичні локації України.

Кабріоліто

Це ТВ-шоу виходило на Новому каналі ще 10 років тому. Його ведучими стала культова "трійця" - Ольга Фреймут, Олександр Педан і Сергій Притула, які на той момент вже давно працювали разом в ефірі ранкового шоу. У своїх випусках вони розповідали не тільки про особливості великих міст, а й про те, що приховують провінційні містечка і навіть села.

Нагадаємо, Григорій Решетник розповів, кого глядачі побачать у наступній "Холостячке".

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