Телеведучий, який 12 років є обличчям проекту, зізнався, що зараз телешоу на паузі.

Ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік заявив, що через війну в Україні розважальні програми поки що не показують. Однак дуже сподіваються на те, що скоро Україна переможе і можна буде святкувати перемогу прем'єрою раніше відзнятих шоу. Про це він розповів телеканалу СТБ.

Григорій навіть припустив, що героями нових проектів можуть бути військовослужбовці, які самовіддано захищали свою країну у воєнний час.

"У мене взагалі бажання зняти і "Холостячку", і "Холостяка" з військовослужбовцями – учасники будуть з тероборони, герої ЗСУ. І ми обов'язково це реалізуємо", - сказав Решетнік.

Він зазначив, що 12-й сезон проекту "Холостяк" вже відзнятий і готовий, проте його не показують, тому що зараз не час для розважального контенту.

"Ми до війни зняли проект "Холостяк" в класичному форматі – там немає військових, там дівчата борються за серце красеня-українця, який переїхав до Америки. І зараз дилема. Багато пишуть: "Запускайте "Холостяк", ми дуже чекаємо. Це дасть новий поштовх, територію любові і віддушини". Але багато хто говорить, що не час для подібних розважальних шоу", - поділився міркуваннями Гриша.

Відзначимо, телеведучий ще в квітні натякав на те, що наступною головною героїнею проекту може бути модель і співачка Дар'я Астаф'єва, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну мужньо пішла допомагати армії і біженцям.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік пояснив, чому не покинув країну.

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