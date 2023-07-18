Меладзе підтвердив свою участь у фестивалі / колаж з фото

Організатори фестивалю в Молдові замінили артистів Макса Барських і Світлану Лободу на білорусько-російську групу "Бі-2" і українського репера Т-Fest.

Спочатку Барських і Лобода підтвердили свою участь у музичному фесті, проте після того, як дізналися про участь російського співака Валерія Меладзе, поставили організаторам ультиматум - або вони, або він. Як відомо, організатори вирішили все ж залишити Меладзе. 

У зв'язку з цим в мережі розгорівся справжній скандал. Користувачі закидали афішу фестивалю гнівними коментарями:

Відео дня
  • "Який фест? Який Меладзе? Ганьба"
  • "Клоун"
  • "Що за маячня? Коли купувалися квитки, було опубліковано інший список артистів, а зараз все змінили"
  • "Де Макс Барських? Де Лобода?"
  • "Квитки в основному продавалися через Барських і Лободу. А організатори зробили пріоритет на користь Меладзе. Ну, а Меладзе міг і відмовитися на користь українських артистів. Але честь, мабуть, це не про нього"
T-FEST продовжує співати російською / instagram.com/summerfest.md

Варто відзначити, що організатори запросили репера Т-Fest, який незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну принципово продовжує співати російською мовою.

Нагадаємо, Макс Барських відмовився виступати на одній сцені з Меладзе.

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