Він не хоче виступати на одній сцені з російським артистом.

Днями з'явилася інформація, що на музичному фестивалі Summer fest 2023 в Кишиневі виступатимуть не тільки українські зірки, а й російські. Так, у списку учасників є Макс Барських, Світлана Лобода, Валерій Меладзе та інші.

Однак після розголосу цього в засобах масової інформації, співак Макс Барських заявив, що планує скасувати свій виступ через участь у фестивалі Меладзе. А все тому, що останній досі не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні.

"Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться, про що буде оголошено відразу після підписання контракту із закордонним артистом, який його замінює. Найближчим часом організатори фестивалю оголосять ім'я нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході", - написав Барських в Instagram.

Відео дня

Він додав, що поки продовжить репетирувати свої головні хіти українською мовою, щоб виконати їх перед молдавськими шанувальниками.

Крім того, в команді Лободи також прокоментували участь співачки у фестивалі.

"Світлана Лобода не виступає на одній сцені з російськими артистами, наша позиція єдина і категорична", - повідомила прес-служба артистки в коментарі "МУЗВАР".

Чому Валерія Меладзе бойкотують в Україні

24 лютого 2022 року він одним із перших засудив повномасштабне вторгнення в Україну та закликав Кремль зупинити війну. Однак пізніше він швидко "перевзувся" і продовжив виступати в країні-агресора, щоб не втрачати криваві рублі.

Крім того, його неодноразово "ловили" за кордоном, де запитували про Україну, але чіткої відповіді на камеру артист не давав.

Варто відзначити, що через таку неоднозначну позицію Валерію не раді і в Росії.

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