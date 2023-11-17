Пропагандисти запропонували хитрий план.

Росія вже третій рік поспіль не братиме участі в наймасштабнішому музичному конкурсі Євробачення. Країну-агресора дискваліфікували після повномасштабного вторгнення в Україну.

У зв'язку з цим пропагандисти знайшли спосіб, як влаштувати "Євробачення" на території своєї країни. Вони пропонують створити аналог конкурсу, який буде називатися "Інтербачення".

"Ми пропонуємо в наступному році провести і проводити щорічно відкритий музичний, точніше пісенний конкурс під робочою назвою "Інтербачення". У цьому конкурсі не буде ніяких політичних обмежень, впливів. Це вільна трибуна, де всі країни можуть представляти зразки своєї популярної музики", - говорить генеральний директор одного з пропагандистських каналів Костянтин Ернст.

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Так, "Перший канал" пропонує музикантам з усіх країн надсилати свої заявки на участь у конкурсі. А судити їх будуть самі росіяни, тому що, за словами Ернста, саме вони нібито можуть неупереджено виставляти бали.

До слова, артисти з РФ неоднозначно відреагували на таку пропозицію. Деякі з них написали, що більше не хочуть брати участь в подібних конкурсах.

Нагадаємо, раніше було названо фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024.

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