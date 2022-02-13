Тренери сказали, що знаменитості не вистачило трішки вокального досвіду, аби потрапити на шоу.

Нерідко відомі люди приходять на шоу "Голос країни", щоб спробувати себе. Так вчинила й українська акторка Карина Аввакумова. Її знають за серіалом "Київ вдень та вночі".

"У мене є сім'я, маленький син, у мене є досвід акторства. Але моя маленька Карина, яка всередині живе, кричить мені: "Ти досі не реалізувала свою найдавнішу мрію – стати співачкою", - назвала актриса причину приходу на проект.

Дівчина виконала трек Світлани Лободи Americano, але не змогла розвернути жодне з тренерських крісел. Карина дуже засмутилася й розплакалася просто на сцені.

Підтримати Аввакумову за лаштунками шоу прийшов її чоловік з маленьким сином.

Як виступила Карина Аввакумова на шоу "Голос країни": відео

"Не сталося, як гадалося! Дивилась ефір і розчулилась. Дякую "Голосу країни" за той день, коли відчула себе не лише частиною такого масштабного проекту, а й знову за ті відчуття, емоції, мандраж перед виступом і кайф під час виступу! Щоб ви знали, я відчула себе знову співачкою! Як завжди мріяла", - написала Карина на своїй сторінці в Instagram.

Раніше напередодні найромантичнішого дня року - свята всіх закоханих - 26-річний учасник "Голосу країни" Володимир Порубайло освідчився своїй коханій просто за лаштунками шоу.

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