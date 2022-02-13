Ведуча "Голосу" Катя Осадча щиро зраділа такому романтичному вчинку учасника.

Напередодні найромантичнішого дня року - свята всіх закоханих - 26-річний учасник "Голосу країни" Володимир Порубайло освідчився своїй коханій просто за лаштунками шоу.

Для його дівчини Адріани це стало справжньою несподіванкою, вона не змогла вимовити жодного слова, лише кивнула головою у відповідь на слова коханого.

"Адріаночко, дякую тобі дуже за те, що ти мене підтримувала. Ти мій двигун по життю. Я тебе дуже сильно обожнюю та кохаю. Я хочу, аби ти надалі була поруч зі мною все моє життя", - сказав Володимир й дістав обручку.

Це - перше освідчення в ефірі шоу "Голос країни" за всі 12 сезонів проекту. Зазначимо, що Порубайло потрапив до команди Наді Дорофєєвої.

Як учасник шоу "Голос країни" освідчився за лаштунками проекту: відео

Раніше на шоу "Голос країни" прийшов Михайло Цар з Чернівців, який був закоханий в Анну Трінчер.

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