Алекс Топольський сказав, що Мудра - сильна людина зі своєю думкою.

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський висловився про хейт на адресу учасниці Саші Мудрої, яку інші дівчата всіляко намагалися "вколоти" всі сім випусків.

В інтерв'ю Славі Дьоміну "холостяк" сказав, що Саша - сильна людина, яка має свою думку.

"Люди можуть говорити про неї все, що завгодно. Що вона хитра, маніпулює, але на 100% я тебе запевняю, що вона - сильна людина, у неї є характер, знає, як відстояти свою точку зору. Знає, з ким говорити, а з ким - ні. І коли її потрібно відстоювати. В цьому плані, вона дуже вибіркова. Я її не захищаю", - сказав Алекс.

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Стосунки Топольського і Мудрої

За сім випусків шоу "Холостяк" глядачі вже могли переконатися в тому, що Мудра є фавориткою головного героя. У неї були як індивідуальні, так і групові побачення. Однак Саші Алекс приділяє більше уваги, ніж іншим дівчатам.

Крім того, у них було багато романтичних моментів, включаючи поцілунки. Незважаючи на весь хейт на адресу Саші, Топольський залишає її в проекті.

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