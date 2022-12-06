Дівчина поцілувалася з Топольським у шостому випуску шоу.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Саша Мудра довго не наважувалася поцілуватися з головним героєм Алексом Топольським, хоча сам він хотів це зробити ще під час їхнього першого побачення у Львові.

Таку відмову дівчина аргументувала тим, що була не готова до такої близькості. Однак уже в шостому випуску шоу, під час їхнього індивідуального побачення, дівчина погодилася на поцілунок, і він, варто відзначити, вийшов дуже пристрасним.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram Мудра написала, що це був довгоочікуваний поцілунок:

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"Чим більше чекаєш, тим більше хочеться. Але було вже нестерпно відтягувати цей момент, тому нарешті! Ми не могли зупинитися. Думаю, що навіть через екран всі змогли побачити цей спалах пристрасті. Було дуже солодко".

Саша Мудра - головна скандалістка "Холостяка-12"

Дівчина неодноразово потрапляла в скандали. Інші учасниці шоу звинувачували її в гордовитій поведінці і лицемірстві. Однак Мудра є фавориткою головного героя.

У шостому випуску шоу Сашу і зовсім звинуватили у всіх смертних гріхах. Після цього Топольський відмовився проводити церемонію троянд.

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