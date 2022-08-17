Подати свою кандидатуру можна буде до середини жовтня.

17 серпня в Україні розпочався прийом заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2023. Конкурс пройде у Великій Британії, попри перемогу України. Це пов'язано із заявою мовника EBU про недостатньо безпечну ситуацію на території нашої країни.

Як повідомляє "Суспільне", вимоги до учасників національного відбору не змінилися: подаватися можуть як сольні виконавці, так і музичні колективи. Колективи можуть бути створені безпосередньо перед участю. Мова конкурсної пісні може бути будь-якою, але не російською.

Подати заявку можна до 15 жовтня. Фінал нацвідбору відбудеться в грудні в Києві.

Також стало відомо, що музичним продюсером нацвідбору стане фронтмен групи Ріапобой Дмитро Шуров.

"Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Я знаю, що такі люди у нас є, і, хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів всіх стилів і жанрів терміново братися за улюблений інструмент і приєднатися до відбору", - прокоментував Шуров.

Нагадаємо, Євробачення-2023 пройде у Великій Британії замість України. Відзначається, що Україна як країна-переможець Євробачення-2022 автоматично вийде в гранд-фінал майбутнього конкурсу.

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