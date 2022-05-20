За словами Гончаренка, він на хлопців не в образі.

Режисер Олексій Гончаренко розповів про скандал з Kalush Orchestra на нацвідборі Євробачення 2022, коли гурт звинувачував організаторів у фальсифікації голосів.

Як він поділився в ефірі "Сніданку з 1+1", налагодження стосунків під час підготовки номера для Євробачення було складним.

Проте, за словами Гончаренка, він на хлопців не в образі, адже вони так виборювали своє право представити Україну та просили показати голоси глядачів, за якими вони перемогли, як і було сказано під час прямого ефіру нацвідбору в лютому.

Підготовка номера була у Львові вже після повномасштабного вторгнення, тому увесь негатив був залишений у минулому задля підготовки гарної постановки.

Нагадаємо, учасник нацвідбору Kalush, який програв реперці Alina Pash з невеликим відривом, запідозрив організаторів у фальсифікації глядацького голосування. Тоді вибухнув скандал.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на Євробаченні 2022 в італійському Турині, виграв конкурс.

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