Нацвідбір, зокрема, вестиме дуже відома українська співачка.

Український Нацвідбір на Євробачення-2024 будуть вести стендап-комік Василь Байдак, офіційний "голос" Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко, а також солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Зіркові ведучі з лютого під час фіналу Нацвідбору будуть працювати і разом на головній сцені, і окремо парами в певних зонах, йдеться в Telegram-каналі "Євробачення Україна". Також стало відомо, що передшоу Нацвідбору та бекстейдж висвітлюватиме ведуча Анна Тульєва.

Відео дня

Де буде Євробачення-2024, і коли в Україні відбудеться фінал Нацвідбору

У цьому році пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Швеції - на стадіоні Malmö Arena у місті Мальме. Фінал Євробачення-2024 має відбутися 11 травня.

Поки невідомо, хто їде на Євробачення від України 2024. Проведення фіналу Нацвідбору на конкурс в нашій державі заплановано 3 лютого. Вже відомо, хто з українських артистів буде у фіналі Нацвідбору та під яким номером виступить.

Ось яких артистів можна буде почути на фінальному етапі Нацвідбору: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY і NAHABA.

Вас також можуть зацікавити новини: